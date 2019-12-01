В Байкальске вместо ТЭЦ БЦКБ планируют построить две котельных

Байкальск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске изменили схему теплоснабжения, чтобы построить две новых котельных взамен существующей ТЭЦ БЦБК. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Мы принципиально приняли решение, чтобы заменить существующий теплоисточник – ТЭЦ, которая работает на угле, – на две электрокотельные на разных видах источника, чтобы не было централизации, чтобы не было так, что на одном источнике что-то случается и весь город страдает, – прокомментировал он.

Сергей Левченко завил, что угольных котельных в городе на берегу озера Байкал быть не должно. Потому было принято решение отказаться от проекта, который предусматривал строительство нового теплоисточника на этом виде топлива. При этом, говорит губернатор, есть сложности с выбором площадки под две бойлерные. Строить их планируется по федеральной программе охраны озера Байкал.

– Сейчас решим вопрос по территории, и за счёт области будем финансировать. Городу это не по зубам, потому что эксплуатация ТЭЦ стоит дороже, чем вся сумма бюджета Байкальска, – сказал глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Байкальске планируют в 2020 году приступить к строительству одной новой котельной. По словам мэра города Василия Темгеневского, проект уже готов и заходит на экспертизу. Сообщалось, что новый теплоисточник будут строить в границах существующей ТЭЦ, используя часть ее объектов. Работать она будет на биотопливе, в том числе из древесного сырья – щепы и пеллет. Также предусмотрена возможность использования резервного топлива – низкокалорийного и низкозольного угля. Существующая котельная работает только на угле.

Напомним, на сегодня котлы котельной БЦБК, которая отапливает 14-тысячный Байкальск и промплощадку комбината, изношены более чем на 70%. На их капитальный ремонт необходимо около 900 млн рублей. При этом с 2002 года на них проводится только текущий ремонт. При этом к сентябрю 2019 года должны были подготовить проект реконструкции ТЭЦ БЦБК.