В Братске 1 июня начнут работать фонтаны

Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Летом в Братске по 12 часов в день будут работать шесть фонтанов, запустить их планируется 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.

Фонтаны будут работать на площади у Драматического театра, два – на улице Кирова, а также на улице Советская, Крупской и в Энергетике на площади у Дворца искусств. В бюджете города на содержание и функционирование фонтанов предусмотрено более 3 млн рублей.

Подготовкой и обслуживанием фонтанов занимается муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры». Перед запуском в эксплуатацию всех фонтанов предприятие проводит ревизию, установку и настройку оборудования, говорят в администрации Братска.

