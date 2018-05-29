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ЖКХ
30.05.2018

В Братске 29 мая завершился отопительный сезон

Братск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 29 мая завершился отопительный период. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Серебренниковым.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, решение принято в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.

Отключать тепло начнут в жилых домах, в административных, общественных и производственных зданиях и помещениях. Последними от тепла будут отключены больницы, школы и детские сады.

В комитете ЖКХ мэрии Братска отмечают, что отопительный период 2017-2018 годов прошел в стабильном режиме. Возникавшие аварийные ситуации на сетях и объектах устранялись оперативно.

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