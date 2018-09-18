В Братске достраивают смотровую площадку с видом на ГЭС

Братск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершается строительство смотровой площадки с видом на ГЭС. Работы предполагается выполнить до конца сентября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, средства на реализацию проекта в размере 10 млн рублей в рамках социального партнерства выделила компания «ЕвроСибЭнерго», в структуру которой входит Братская ГЭС. Проектом предусмотрено строительство смотровых террас и обустройство прилегающей территории с установкой малых форм и обустройством парковки.

В дальнейшем планируется в несколько этапов продолжить развитие прилегающей территории, в том числе, создать парк в честь строителей гидроэлекростанции. Реализацией проекта руководит директор Детско-юношеской спортивно-технической школы Виктор Ларионов. Выполнены работы по планировке территории, отсыпаны щебнем подходы к площадке, идет строительство смотровых террас.

– Предстоит еще сделать лестничный переход на террасы, установить ограждения и перила. Ограждения и перила уже сварены, выкрашены, остался только монтаж. Также по плану работ будут установлены указатель «Братская ГЭС», скамейки, обустроены клумбы и газоны. Эти работы планируем выполнить в течение двух ближайших недель, – сообщил Виктор Ларионов.