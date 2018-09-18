ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
ЖКХ
19.09.2018

В Братске достраивают смотровую площадку с видом на ГЭС

Братск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершается строительство смотровой площадки с видом на ГЭС. Работы предполагается выполнить до конца сентября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, средства на реализацию проекта в размере 10 млн рублей в рамках социального партнерства выделила компания «ЕвроСибЭнерго», в структуру которой входит Братская ГЭС. Проектом предусмотрено строительство смотровых террас и обустройство прилегающей территории с установкой малых форм и обустройством парковки.

В дальнейшем планируется в несколько этапов продолжить развитие прилегающей территории, в том числе, создать парк в честь строителей гидроэлекростанции. Реализацией проекта руководит директор Детско-юношеской спортивно-технической школы Виктор Ларионов. Выполнены работы по планировке территории, отсыпаны щебнем подходы к площадке, идет строительство смотровых террас.

– Предстоит еще сделать лестничный переход на террасы, установить ограждения и перила. Ограждения и перила уже сварены, выкрашены, остался только монтаж. Также по плану работ будут установлены указатель «Братская ГЭС», скамейки, обустроены клумбы и газоны. Эти работы планируем выполнить в течение двух ближайших недель, – сообщил Виктор Ларионов.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске