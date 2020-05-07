Братск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске из-за погодных условий продлен отопительный сезон. Он был завершен 29 апреля, однако с 7 мая объекты вновь стали подключать к теплу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отопительный сезон завершили в соответствии с нормативами, так как среднесуточная температура держалась выше +8° в течение пяти суток подряд. Многие братчане тогда жаловались, что в квартирах жарко, но просто снизить до минимума температуру теплоносителя невозможно.

– Есть соответствующие нормативы – ресурсоснабжающие организации им следуют. Температура горячей воды, по техническим параметрам, должна быть не менее 60 градусов, – пояснил председатель комитета ЖКХ Роман Мельников.

Поэтому отопление отключили в Братске 29 апреля.

– Но уже на протяжении нескольких дней на улице холодно, идут дожди. В администрацию города поступают многочисленные обращения братчан. В связи со сложившимися погодными условиями, и с учетом метеопрогнозов, принято решение с сегодняшнего дня вновь город подключить к теплу, – сообщил Сергей Серебренников.

Как пояснили в комитете ЖКХ, подключение жилья, учреждений социальной сферы и других объектов будет проводиться в течение суток.