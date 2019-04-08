В Братске к лету рассчитывают устранить замечания по благоустройству в Бикее

Братск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске подрядчик обещает устранить недостатки благоустройства общественной территории в жилом районе Бикей до 1 июня 2019 года по гарантии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, благоустройство этой территории проводилось в 2018 году. Стоимость реализации проекта составила почти 8 млн 200 тысяч рублей, работы по итогам конкурсных процедур выполняла подрядная организация ООО «АнгарскСтрой». На месте пустыря и разрушенного старого здания создали большую площадку для отдыха детей и взрослых.

В соответствие с проектом было проведено обустройство освещения, тротуаров и детской площадки, площадки для игры в футбол и баскетбол, установлены малые формы. Высажены деревья и кустарники. Кроме того, выполнены ремонтные работы на расположенном рядом мемориале павшим защитникам Отечества: по периметру заменена плитка, отремонтированы ступени, проведена реконструкция мемориальных плит.

– В связи с поздним поступлением средств к работам подрядчик приступил только в начале сентября, завершил в декабре. Конечно, неблагоприятные погодные условия сказались на темпах работ. Тем не менее, реализация проекта была проведена в полном объеме и, в целом, с хорошим качеством, – отметили в администрации Братска.

По итогам проверки 8 апреля комиссия отметила, что больших замечаний к этой территории нет. В основном, они касаются крепления скамеек, уборки территории от грязи и строительного мусора, некоторых других видов работ. Возникли также вопросы по смеси, которой отсыпана территория спортплощадки.