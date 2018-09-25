В Братске прорвало водопровод у рынка «Сосновый»

Братск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на магистральных сетях тепловодоснабжения 24 сентября на границе территории рынка «Сосновый» прорвало водопровод. В связи с аварийной ситуацией тепло и горячую воду отключили в жилых домах и других объектах 45 квартала Правобережного района города.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, на магистральных сетях ООО «ПБТР» проводятся круглосуточные работы по устранению прорыва водопровода горячего водоснабжения. Для обнаружения места повреждения водопровода было применено специальное оборудование.

– Ситуация осложнялась пересечением смежных кабельных линий и тем, что на месте работ размещены ларьки и торговые палатки. Торговые объекты с территории перенесли, и со вчерашнего вечера приступили к земляным работам, – сообщил управляющий ООО «ПБТР» Вячеслав Туренко,

На месте аварии был выкопан котлован и сейчас проводится откачка накопившейся воды. Затем поврежденный участок трубы будет заменен на новый. Ремонтные работы планируется завершить 26 сентября.