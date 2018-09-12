В Братске с 17 сентября начнут подключать отопление

Братск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный период в Братске планируется начать с 17 сентября, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Братск полностью готов к осенне-зимнему сезону. В этом году подключение к теплу запланировано на следующую неделю. Все потребители будут планомерно подключены к теплоснабжению в течение трех дней. Особое внимание уделяется подключению социальных объектов: детских садов, школ, больниц, поликлиник, – сказал заместитель председателя комитета ЖКХ администрации Братска Андрей Бакшеев.

Он заявил, что в городе своевременно и в полном объеме были проведены плановые мероприятия по подготовке к зиме теплоисточников, жилого фонда, объектов социальной сферы, ремонту сетей, восстановлению разрушенного благоустройства, пополнению запасов топлива и расходных материалов.