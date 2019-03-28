|ЖКХ
|29.03.2019
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В Братске впервые проведут капремонт в спорткомплексе «Солнечный»
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Братск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске запланировали капитальный ремонт СК «Солнечный», где такие работы ранее никогда не выполнялись. В здании хотят заменить крышу. Проектно-сметную документацию под это планируют подготовить в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба администрации Братска.
– После получения ПСД мы оценим стоимость этих работ, далее заявимся в областную программу и сделаем капитальный ремонт как внутри, так и снаружи здания. Будут отремонтированы спортивные залы, легкоатлетическое помещение, бассейн и многое другое, – рассказал мэр города Сергей Серебренников. – Примером послужит обновленный спорткомплекс «Таежный». Такие современные спортивные комплексы должны быть в каждом районе города, и мы к этому стремимся. На очереди по усовершенствованию технического состояния и капитальному ремонту также находится СК «Олимпия» в Правобережном районе.
Ранее в спорткомплексе «Солнечный» в период с 2014 по 2018 годы поменяли витражи остекления игрового зала, отремонтировали душевые, раздевалки, гардероб и массажный кабинет. Также был сделан косметический ремонт помещения бассейна.
– Исключительно за счет вложений средств из городского бюджета этот проект реализовать невозможно. Поэтому мы будем привлекать региональные источники финансирования, – отметил начальник департамента физической культуры и спорта Братска Алексей Минченко.
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