В Братске впервые проведут капремонт в спорткомплексе «Солнечный»

Братск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске запланировали капитальный ремонт СК «Солнечный», где такие работы ранее никогда не выполнялись. В здании хотят заменить крышу. Проектно-сметную документацию под это планируют подготовить в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба администрации Братска.

– После получения ПСД мы оценим стоимость этих работ, далее заявимся в областную программу и сделаем капитальный ремонт как внутри, так и снаружи здания. Будут отремонтированы спортивные залы, легкоатлетическое помещение, бассейн и многое другое, – рассказал мэр города Сергей Серебренников. – Примером послужит обновленный спорткомплекс «Таежный». Такие современные спортивные комплексы должны быть в каждом районе города, и мы к этому стремимся. На очереди по усовершенствованию технического состояния и капитальному ремонту также находится СК «Олимпия» в Правобережном районе.

Ранее в спорткомплексе «Солнечный» в период с 2014 по 2018 годы поменяли витражи остекления игрового зала, отремонтировали душевые, раздевалки, гардероб и массажный кабинет. Также был сделан косметический ремонт помещения бассейна.

– Исключительно за счет вложений средств из городского бюджета этот проект реализовать невозможно. Поэтому мы будем привлекать региональные источники финансирования, – отметил начальник департамента физической культуры и спорта Братска Алексей Минченко.

СПРАВКА:

В спортивном комплексе «Солнечный» существуют занятие по следующим видам спорта: плавание, волейбол, баскетбол, настольный теннис, рукопашный бой, карате, фитнес, акробатика, хатка – йога.

За месяц СК «Солнечный» в среднем посещают более 18 тысяч человек. В том числе бассейн – более 12 тысяч, игровой зал – 2,2 тысячи, зал настольного тенниса и сауны – 3,7 тысячи.

В рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2018 год воспользовались услугами бассейна спортивного комплекса 1770 человек.