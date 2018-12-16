В братском районе Энергетик на сутки отключат холодную воду

Братск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В жилом районе Энергетик в Братске на сутки отключат холодное водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска со ссылкой на МП «Дирекция городской инфраструктуры», подача холодной воды будет отключена с 3.00 18 декабря до 3.00 19 декабря в микрорайонах 5, 5 А, 6, 6Б, 7 жилого района Энергетик. Обеспечивать подвозной водой будут по заявкам 18 декабря с 8 до 22 часов. Телефоны для справок и обращений: 37-67-94, 37-67-92.

Как ранее сообщалось, сотрудники МП «ДГИ» проводят работы по устранению утечек на участке водовода холодного водоснабжения по улице Студенческой. Работы проводятся на коммуникациях, общей длинной свыше 1600 метров. В ремонтных работах задействовано 20 человек и семь единиц техники.

Как отметил главный инженер МП «Дирекция городской инфраструктуры» Андрей Чистяков, причиной возникновения утечек на сетях водоснабжения является высокая степень износа.

– С учетом технического состояния коммуникаций на этом участке было принято решение перекрыть подачу воды по аварийному водопроводу диаметром 500 мм и запустить ее по параллельному водоводу диаметром 300 мм. Сейчас проводится подготовительная работа для переключения. Будет проведен ремонт запорной арматуры. В период подключения к параллельному водоводу с трех часов ночи вторника до трех ночи среды будет отключена подача холодной воды. Администрация ДГИ приносит извинения жителям микрорайонов за временные неудобства, – сказал он.

На следующий год в программу капитальных работ планируется включить замену аварийного водовода.

Напомним, в декабре в Братске было уже несколько аварийных отключений воды. Так 2 декабря в двух микрорайонах Центрального района ее подачу прекращали из-за аварии на улице Южная. Жители просидели без воды до вечера. В ночь на 11 декабря на пересечении улиц Мира и Курчатова произошла авария на сетях водоснабжения. Без воды остались несколько домов.

Причиной аварии в обоих случаях был прорыв чугунной трубы.