В домах на ангарской станции Суховская с апреля нет горячей воды

Ангарск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В жилых домах станции Суховская в Ангарске с апреля 2019 года нет горячего водоснабжения и тепла. Восстановить их обещают к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Коммуникации построенного для работников железной дороги населённого пункта принадлежат ВСЖД. После того как отопление и горячее водоснабжение было отключено, в течение нескольких месяцев ангарские власти пытались найти варианты решения этой проблемы.

– Станция Суховская – яркий пример коммунистического наследия и памятник бесхозяйственности того времени. Люди не должны становиться заложниками этой непростой ситуации. Как мы знаем, все сети на станции принадлежат ВСЖД. Предприятие не хочет нести расходы, не связанные с их основной деятельностью, – подчеркнул заммэра Ангарска Андрей Сафронов.

В результате переговоров удалось достигнуть компромисса. ВСЖД обязуется с 1 сентября вернуть горячее водоснабжение в жилые дома станции Суховская. К дате, которая будет определена постановлением, как начало отопительного сезона, здесь также должно быть подключено тепло, говорят в администрации Ангарска.