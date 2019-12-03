В домах Рудногорске дважды за сутки произошли аварии на теплосетях

Нижнеилимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Рудногорск Нижнеилимского района за сутки произошли две аварии на теплотрассе. Однако ни один потребитель не отключен от теплосети, хотя параметры теплоносителя снижены. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Первый технический инцидент случился рано утром 2 декабря – была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции. После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, произошла авария на теплотрассе.

– Сейчас место порыва определено, там приступают к устранению аварийной ситуации, – сообщил начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков, который выехал к месту аварии.

По оценке администрации муниципального образования, аварийная ситуация затронула 174 жилых дома, из которых 14 зданий – пятиэтажные, остальные – частные, одноэтажные строения. В них проживают 1350 человек.