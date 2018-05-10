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11.05.2018

В Еланцах мусор с населения собирало предприятие без лицензии

Ольхонский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мусор с жителей посёлка Еланцы Ольхонского района собирало и вывозило муниципальное предприятие (МП), которое не имело лицензии на обращение с отходами.

Речь идёт о МП «Комхоз-Сервис». По этому факту суд рассматривает два административных дела, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Также во время проверки инспекторы установили, что на МП «Комхоз-Сервис» и МУП «Шара-Тогот» не разработаны и не утверждены в установленном порядке паспорта на отходы, а сотрудники не прошли специальное обучение.

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