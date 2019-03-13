В Ербогачене завершен завоз дизельного топлива

Катангский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В село Ербогачен Катангского района 11 марта завершен завоз дизельного топлива для работы дизельных электростанций в полном годовом объеме.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на отдел топлива управления коммунальной инфраструктуры регионального МинЖКХ, с начала действия зимних автодорог в декабре 2018 года и по настоящее время в целях электроснабжения населения и муниципальных учреждений социальной сферы в Катангский район доставлено более 3 тысяч тонн зимнего дизельного топлива. Это составляет 84% от общего количества топлива, которое требуется для использования на дизельных электростанциях Катангского участка до конца 2019 года. По словам специалистов, доставку топлива до населенных пунктов Непа, Верхне-Калинина, Преображенка планируется завершить в течение двух недель по зимнику.

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 260 млн рублей, на сегодняшний день в установленном порядке выделен 181 млн рублей.

Также в министерстве сообщили, что для развития объектов энергетики утверждена инвестиционная трехлетняя программа МУП «Катангская ТЭК», в которой на техническое перевооружение и реконструкцию отрасли, энергосбережение и повышение энергоэффективности предусмотрен 51,4 млн рублей. В программу входит, в том числе, размещение на дизель-генераторных установках приборов автоматизированного учета за расходом дизельного топлива в Ербогачене и Преображенке, Ереме и других населенных пунктах района, внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Планируется приобретение дизельных электростанций взамен выработавших ресурс в Преображенке, Ереме, Верхне-Калининой, Непе, Ике, Токме, Подволошино.

Предполагается, что благодаря принятым мерам, предусмотренным в инвестпрограмме, в 2019 году суммарная экономия топлива достигнет 88,5 тонн, а доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета, превысит 99%, при этом потери электроэнергии при передаче по распределительным сетям сократятся на 20,8%.