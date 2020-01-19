Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске без света остались жители Октябрьского округа. Аварийное отключение произошло 20 января в 09:40. Сообщение об этом размещено на странице «Иркутской электросетевой компании».

Без электроснабжения остались улицы Лыткина, Сибирская, Коммунистическая, 6-я Советская, Семена Лагоды, Волжская и бульвар Постышева. На место была направлена бригада «Южных электрических сетей». К 11:34 электроснабжение удалось восстановить.