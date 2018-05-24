В Иркутске будут создавать электронные базы данных отловленных собак

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены обратиться к Законодательному собранию Иркутской области с инициативой по внесению изменений в областной закон об отлове и содержании безнадзорных животных в части увеличения субвенции Иркутску на исполнение государственных полномочий.

Как сообщает пресс-служба думы, этот вопрос обсудили на совещании, проведенном заместителем спикера Виталием Матвийчуком. В обсуждении также приняли участие депутат Лариса Егорова и заместитель председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Мария Ильина.

Совещание стало итогом предварительной работы депутатов с администрацией Иркутска и зоозащитными организациями. Так, в 2017 году Виталий Матвийчук и Юрий Коренев провели выездные проверки приюта К-9. В 2018 году также проводились проверки приюта «Пять звезд» при участии Ларисы Егоровой. Парламентарии оценили уровень содержания животных и оформление документации в рамках муниципальных контрактов на отлов.

Как сообщила Мария Ильина, на первое полугодие 2018 года был заключен контракт на отлов 653 безнадзорных животных. Большая часть из них уже отловлена и содержится подрядчиком – ООО «Пять звезд». Аукцион по выбору подрядчика на второе полугодие находится в процессе размещения.

– Планируется внести изменения в техническое задание, в частности обязать подрядчика создать открытую виртуальную базу отловленных животных с фотографиями и полной информацией по каждой особи, – отметила Мария Ильина. – Кроме того, в конце мая планируется провести проверку исполнения контракта за первое полугодие.

Вместе с тем она подчеркнула, что суммы, выделяемой из областного бюджета на отлов и содержание, недостаточно. Сейчас она составляет около 2,5 тысячи рублей на одну особь. На эти средства необходимо не только произвести отлов и содержать животное в течение месяца, но и стерилизовать его, а после – чипировать. Подрядчикам невыгодны такие условия, поэтому на аукционы выходит все меньше желающих. Комитет городского обустройства несколько раз обращался к областным властям с предложением увеличить сумму отчислений, но оно было отклонено. Виталий Матвийчук сообщил, что вынесет этот вопрос на обсуждение думы города.

На совещании депутаты также предложили внести ряд изменений в условия муниципального контракта. Дополнения позволят усилить контроль над его исполнением. Это предложение обсудят с КГО и общественными организациями.

– Необходим общественный контроль как самой процедуры отлова, так и последующих мероприятий. Поэтому мы предлагаем привлечь к этой работе представителя администрации, зоозащитников, депутатов молодежной думы. Эта процедура должна быть абсолютно прозрачной, выполненной строго по условиям контракта и отвечающей принципам гуманности, – подчеркнул Виталий Матвийчук.