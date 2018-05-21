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ЖКХ
22.05.2018

В Иркутске должникам по ЖКХ поставят заглушки на канализацию

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Крупнейшие иркутские управляющие компании до 1 июня 2018 года установят заглушки на канализацию нескольких десятков злостных должников. Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной ассоциации УК «Содружество ЖКХ».

Речь идёт о Северном, Южном и западном управлениях жилищно-коммунальными системами. Задолженность большинства должников, которым поставят заглушки, превышает 100 тысяч рублей, а в сумме они не доплатили управляющим компаниям 7,3 миллиона рублей.

До 1 июня водоотведение будет ограничено в 16 квартирах Октябрьского района, чья задолженность в сумме составляет около 2,5 миллионов, а максимальная сумма задолженности на одну квартиру – 305,5 тысяч рублей. В Ленинском районе заглушки будут установлены по 19 адресам, где общая задолженность превышает 2,5 миллионов рублей, а максимальная сумма задолженности на одну квартиру – 255,8 тысяч рублей. В Свердловском районе ограничение коснется 15 квартир, которые имеют задолженность 2,3 миллиона рублей, максимальная сумма задолженности на одну квартиру составляет 360,5 тысяч рублей.

В «Содружестве ЖКХ» отмечают, что чаще всего должники проживают в четырех и пятиэтажных домах первых массовых серий, которыми застраивали Иркутск в 1960-е и 1970-е года. Однако в каждом десятом случае задолженность фиксируется у собственника квартиры в относительно новом многоэтажном доме.

– Возможно, многие из квартир – должников сдаются в аренду, а их хозяева не проживают в Иркутске, поэтому не имеют возможности оперативно решить вопросы по оплате жилищно-коммунальных услуг, – говорят в администрации.

С прошлого года управляющим компаниям не обязательно искать должников и уведомлять о предстоящих ограничениях коммунальных ресурсов под подпись. Достаточно послать почтовое сообщение, электронное письмо или смс, позвонить по телефону, сказать лично или разместить сообщение на официальном сайте управляющей компании. Через 20 дней с даты публикации предупреждения управляющая компания вправе ограничить предоставление коммунальной услуги по водоотведению, невзирая на отказ от признания факта и размера задолженности. Месяц назад управляющие компании уведомили задолжавших собственников о грядущих санкциях, но ни один из них не предпринял попытки связаться с управляющими компаниями, говорят в «Содружестве ЖКХ».

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