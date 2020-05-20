В Иркутске две управляющие компании задолжали за вывоз мусора 1,5 миллиона рублей

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске управляющие компании «Уютный дом» и «Северное управление жилищно-коммунальными системами» задолжали регоператору «РТ-НЭО Иркутск» более 1,5 млн рублей за вывоз мусора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Те, в свою очередь, приняли меры для погашения задолженности. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

– Одновременно разъясняем, что в случае выявления признаков либо фактов нарушения требований действующего законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений любой гражданин имеет право обратиться с соответствующим заявлением в компетентные органы, в том числе органы местного самоуправления и прокуратуры, – отмечают в прокуратуре.