В Иркутске круглосуточно убирают улицы после зимы

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уборка улиц в Иркутске ведётся в круглосуточном режиме. В комплексных мероприятиях ежедневно задействовано порядка 170 человек и 60 единиц специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также силами МУП «Иркутскавтодор» проводится ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, работники предприятия чистят и моют проезжую часть и тротуары. Часть работ проходит ночью.

Напомним, что в Иркутске с 1 по 30 апреля проводя месячник по санитарной очистке города. На протяжении этого времени в городе проводятся мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог и другие работы, говорят в администрации Иркутска.

Проведение общегородского субботника, который должен был состояться 25 апреля, и других массовых мероприятий с привлечением жителей к уборке города, перенесено на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции.