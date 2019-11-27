В Иркутске на весь день без света остались жители нескольких улиц в Октябрьском районе

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 28 ноября аварийно отключили свет в Октябрьском районе. Восстановить электроснабжение планируется к 18.00, сообщается на страницах «Иркутскэнергосбыта» в соцсетях.

Свет в 10.29 отключился в районе улиц Жигулевская, 1-я Советская, Лызина, Можайского, Дорожная, Яблоневая, Молдавская, Рябиновая, Урожайная, Академика Бурденко, переулков Лесопильный и Угольный, Авиаторов, Култукская. Бригада «Южных электрических сетей» была направлена для определения и устранения причин отключения.

К 14.21 электроснабжение части потребителей восстановлено. К этому моменту без него оставались улицы Лызина, Красноярская, Омулевского, Аэрофлотская, 1-я Советская, переулок Лесопильный.