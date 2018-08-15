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15.05.2018

В Иркутске началась реконструкция городской станции юных натуралистов

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началась реконструкция уникальной городской станции юных натуралистов. На территории муниципального учреждения появится детский спортивный городок, будет проведено благоустройство территорий, обустроены дорожки с тротуарной плиткой, высажены декоративные клумбы, установлены лавочки.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом мэру города Дмитрию Бердникову сообщила директор «Станции юных натуралистов» Людмила Кузменкова в ходе рабочей встречи по поэтапной реконструкции учреждения дополнительного образования.

В этом году реконструкция проводится в рамках программы «Народные инициативы». Уже завершены работы по установке новых теплиц из сотового поликарбоната. Кроме того, при поддержке мэрии было приобретено новое механизированное оборудование. Впервые для сельскохозяйственных, земельных работ, а также уборки территории будет использоваться садовый минитрактор «МИТРАКС Т10».

– Осенью этого года станции юных натуралистов исполнится 60 лет. Ежедневно здесь занимается большое количество детей. Проведение реконструкции, обновление материально-технической базы, несомненно, станет большим шагом к дальнейшему развитию этого учреждения, – отметил мэр Иркутска.

Напомним, Дмитрий Бердников давал поручение разработать поэтапный план реконструкции «Юннатки» в сентябре прошлого года. Тогда же из муниципального бюджета было выделено 800 тысяч рублей на ремонт учебных классов и кровли одного из корпусов учреждения. В следующем году будет проведена полная реконструкция малой теплицы, учебных классов, а также по поручению мэра – большой отапливаемой теплицы.

СПРАВКА:

  • Станция юных натуралистов – одно из старейших учреждений дополнительного образования детей областного центра. В настоящее время на станции занимаются более 1 тысячи 700 учащихся по направлениям: естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное и социально-педагогическое. Все детско-подростковые группы работают на бесплатной основе и формируются по принципу свободного выбора самими детьми и их родителями. В учреждении работает 23 педагога. С 1963 года на базе станции функционирует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юннат», в котором ежегодно отдыхают 80 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, уже более 10 лет на учебно-опытном участке работают подростки, по специальности «Подсобный рабочий», получающие заработную плату. Воспитанники «Юннатки» достойно представляют учреждение на конференциях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровней, становятся победителями и призерами.

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