|ЖКХ
|15.05.2018
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В Иркутске началась реконструкция городской станции юных натуралистов
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Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске началась реконструкция уникальной городской станции юных натуралистов. На территории муниципального учреждения появится детский спортивный городок, будет проведено благоустройство территорий, обустроены дорожки с тротуарной плиткой, высажены декоративные клумбы, установлены лавочки.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом мэру города Дмитрию Бердникову сообщила директор «Станции юных натуралистов» Людмила Кузменкова в ходе рабочей встречи по поэтапной реконструкции учреждения дополнительного образования.
В этом году реконструкция проводится в рамках программы «Народные инициативы». Уже завершены работы по установке новых теплиц из сотового поликарбоната. Кроме того, при поддержке мэрии было приобретено новое механизированное оборудование. Впервые для сельскохозяйственных, земельных работ, а также уборки территории будет использоваться садовый минитрактор «МИТРАКС Т10».
– Осенью этого года станции юных натуралистов исполнится 60 лет. Ежедневно здесь занимается большое количество детей. Проведение реконструкции, обновление материально-технической базы, несомненно, станет большим шагом к дальнейшему развитию этого учреждения, – отметил мэр Иркутска.
Напомним, Дмитрий Бердников давал поручение разработать поэтапный план реконструкции «Юннатки» в сентябре прошлого года. Тогда же из муниципального бюджета было выделено 800 тысяч рублей на ремонт учебных классов и кровли одного из корпусов учреждения. В следующем году будет проведена полная реконструкция малой теплицы, учебных классов, а также по поручению мэра – большой отапливаемой теплицы.
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