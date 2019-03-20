Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начались работы по формовочной обрезке деревьев, а также по сносу ветхих и аварийных зеленых насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Как рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева, только за весенний период в городе будет проведена формовочная обрезка 677 крупномерных деревьев, валка 600 ветхих и аварийных деревьев.

– Общественные пространства, на которых выполнено благоустройство, становятся точкой притяжения горожан, поток посетителей в эти парки и скверы увеличился. Соответственно, возникает необходимость обеспечить безопасность нахождения людей в этих местах. В прошлом году была проведена инвентаризация зеленых насаждений, выявлены ветхие, представляющие опасность деревья. В этом году они будут снесены, – подчеркнула Ольга Григорьева.

В частности, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» будут выполнены комплексные работы по обрезке свыше 280 деревьев, расположенных в границах благоустройства территории. Кроме того, специалисты произведут на этой территории снос 108 сухих и аварийных деревьев.

Плановые мероприятия по формовочной обрезке крупномерных деревьев и работы по валке пройдут также в парке Парижской Коммуны, парке Победы в Ленинском округе, в сквере у собора Богоявления на пересечении улиц Сухэ-Батора и Нижняя Набережная и так далее. Работы проводит специализированная организация МУПЭП «Горзеленхоз».