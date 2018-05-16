В Иркутске нашли тушку голубя, зараженного орнитозом

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 мая была обнаружена тушка мертвого голубя – лабораторное исследование выявило в нем ДНК возбудителя орнитоза, заразной болезни птиц и человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхоназадзора по Иркутской области и Бурятии. Специалисты ветеринарной службы Иркутской области 16 мая продезинфицировали место гибели птицы. СПРАВКА: Орнитоз (пситтакоз) – зооантропонозная заразная болезнь птиц и человека, вызываемая внутриклеточным организмом семейства Chlamydiacta, сопровождающаяся у птиц поражением паренхиматозных органов и кишечника. Возбудитель орнитоза является внутриклеточным паразитом, широко распространен в природе. В распространение возбудителя и формировании природных, а также вторичных очагов болезни среди домашней птицы большое значение имеют птицы, ведущие колониальный образ жизни и мигрирующие на далекие расстояния.

Инкубационный период заболевания - от 5-10 дней до 2-6 недель. Птицы сидят, нахохлившись, сонные, с взъерошенными перьями, крылья опущены. Аппетит исчезает, походка становится неуверенной, дыхание затруднено. Из носовых ходов и внутренних углов глаза вытекает серозно-слизистый экссудат. Появляется жидкий стул, помет зеленоватый, часто белый из-за нарушения обмена солей мочевой кислоты.

Вследствие болезни птица сильно ослабевает, дыхание становится шумным, появляются хрипы и кашель. Подобное течение орнитоза может продолжаться 4-8 дней. При этом отдельные птицы могут медленно выздоравливать, и у них остается лишь слабое истечение из носа и расстройство пищеварительного тракта.

Больная птица выделяет большое количество хламидий с фекалиями, сухой помет может оставаться заразным в течение многих месяцев. В окружающей среде возбудитель рассеивается с экскрементами, слизью, слизью из носа. Заражение происходит при попадании в организм через органы, входящие в состав пищеварительной системы и воздушно-капельным способом. Хламидии могут передаваться эктопаразитами через кожу.

У человека инкубационный период колеблется от 6 до 17 дней (чаще 8-12 дней). Различают острое и хроническое течение орнитоза. В свою очередь острый орнитоз может протекать в типичной (пневмония) форме и атипичных (менингопневмония, орнитозный менингит, орнитоз без поражения легких). К редким атипичным формам можно отнести орнитозный гепатит, орнитозный эндокардит. Среди полного здоровья и хорошего самочувствия быстро, с ознобом, повышается температура тела (выше 39 градусов). С первых часов болезни появляются общая слабость, разбитость, сильная головная боль, боль в мышцах спины и конечностей. Аппетит понижен почти у всех больных.

Примерно на второй-четвертый день болезни появляются признаки поражения легких – сухой кашель, иногда колющая боль в груди, усиливающаяся при дыхании, затем начинает выделяться небольшое количество слизисто-гнойной мокроты, иногда – с примесью крови. Интоксикация и лихорадка удерживаются на том же уровне или несколько возрастают. Излечение происходит через 7-10 дней, в тяжелых случаях – через два-три месяца. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

россельхознадзор Тэги: View the discussion thread.