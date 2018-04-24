В Иркутске обсудили проект благоустройства площади у железнодорожного вокзала

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественное обсуждение проекта благоустройства вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский и прилегающей территории прошло в областном центре. В нем приняли участие проектировщики, сотрудники администрации Иркутска, представители ВСЖД, общественники и заинтересованные жители города.

Заместитель начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ВСЖД Александр Солонин рассказал о концепции реконструкции комплекса железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский», первый этап которой начнется уже в этом году. Затем главный архитектор Иркутска Сергей Александров презентовал проект благоустройства привокзальной площади, который стал основой для сессии соучаствующего проектирования прилегающей к вокзалу территории.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все участники встречи разделились на шесть рабочих групп и разрабатывали свои предложения по благоустройству территории. Итогом встречи стала презентация своих наработок каждой рабочей группой.

– Сейчас без обсуждения и соучаствующего проектирования не обходится ни одно общественное пространство. Объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, тем более необходимо обсуждать с жителями города и профессиональным сообществом. У нас есть большой совместный с ВСЖД проект строительства транспортно-пересадочного узла. Сегодня стоит задача благоустроить привокзальную площадь от фасада вокзала до подпорной стенки: разграничить междугородний и пригородный транспорт, сократить время пересадки между различными видами транспорта, обеспечить безопасность людей, добавить комфорта. С учетом полученных рекомендаций городского сообщества по итогам сегодняшних обсуждений проект будет доработан и начнем реализацию, – отметил Сергей Александров.

Также главный архитектор подчеркнул, что реализация проекта будет проводиться за счет привлечения частных инвестиций.