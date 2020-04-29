В Иркутске от вредителей обработают более 40 тысяч деревьев и кустарников

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске более 40 тысяч зеленых насаждений обработают от вредителей, в том числе горностаевой моли.

Об этом сообщил и.о. директора МКУ Иркутска «Городская среда» Роман Каптюков, пишет пресс-служба администрации Иркутска. Он отметил, что обработка будет проводиться ежедневно с 5 мая по 30 июня при условии хороших погодных условий специалистами МУПЭП «Горзеленхоз».

– Деревья и кустарники будут обработаны в скверах и парках, а также как вдоль центральных и магистральных улиц, так и на внутриквартальных и внутридомовых территориях. Результатом ежегодных обработок является снижение ущерба декоративности кустарников и сокращение количества вредителей. Стоит отметить, что применяется безопасный для населения и животных препарат. Работы по обработке зеленых насаждений будут проводиться в ранние утренние или поздние вечерние часы, – подчеркнул Роман Каптюков.

Заявки на обработку деревьев принимаются по телефону 220742 или по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз» – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Необходимо уточнить точный адрес и место расположения (двор, фасад, торец и так далее.).