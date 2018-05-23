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ЖКХ
24.05.2018

В Иркутске появится Студенческий сквер

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенческий сквер обустроят в Иркутске на улице Игошина по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Спроектировали сквер студенты ИРНИТУ, а работы по благоустройству проведут бойцы строительного отряда вуза. Эту инициативу и другие совместные проекты обсудили на традиционной встрече мэра Иркутска Дмитрия Бердникова со студентами.

Глава города подчеркнул, что сейчас идет тесное взаимодействие с молодежными лидерами, профкомами вузов, студенческими советами, патриотическими и общественными организациями по вовлечению молодежи в важные городские процессы.

Так, например, строительные отряды Иркутска в 2017 году занимались благоустройством дворов, принимали участие в ремонте городского центра «Патриот».  Сейчас студенты ИРНИТУ реализуют проект «Молодой архитектор на каждую улицу», поддержанный мэром Иркутска. Инициатива направлена на изменение облика 18 городских дворов и домов, связанных с судьбой ветеранов этого вуза.

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