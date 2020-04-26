В Иркутске приводят в порядок муниципальные кладбища

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии дня поминовения на муниципальных кладбищах Иркутска проводятся работы по уборке и вывозу мусора.

В рамках муниципального контракта АО «Спецавтохозяйство» вывезло с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ около двухсот тонн отходов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Специалистами комитета городского обустройства при уборке Маратовского и Русско-Амурского кладбищ было выявлено множество несанкционированных свалок бытового мусора, за территорией Маратовского кладбища обнаружены большие объемы строительного мусора. Стихийные свалки также были устранены подрядной организацией.

– Мы стараемся поддерживать порядок на муниципальных кладбищах. Убедительно просим жителей Иркутска соблюдать чистоту во время посещений! Не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах, тем самым создавая стихийные свалки, – отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Прокопьева. – Отдельно хочется обратиться к собственникам частных домов и дачникам. Важно обеспечивать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора самостоятельно, а не оставлять их у погостов и прилегающих к кладбищам лесах.

Напомним, что в этом году день поминовения приходится на 28 апреля. Жителей убедительно просят соблюдать меры предосторожности с целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией и воздержаться от посещений кладбищ в эти дни.