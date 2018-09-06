В Иркутске продолжается третий этап реконструкции КОС правого берега Ангары

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продолжаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Ангары.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, представитель подрядной организации во время рабочего визита на КОС мэра города Дмитрия Бердникова рассказал, что на данный момент подготовлен котлован для установки блока фильтров.

– На данном этапе мы устанавливаем 200 песчаных фильтров – современное оборудование, которое обладает функцией самоочистки. Также параллельно ведется подготовка к строительству насосной станции, – прокомментировал представитель подрядной организации Георгий Цейтин.

Кроме того, в рамках третьего этапа будет установлена компрессорная станция, произведен монтаж технологических трубопроводов. Дмитрий Бердников поручил подрядчику ускорить темпы по отдельным видам работ.

– Срок сдачи объекта по графику 15 декабря, однако мы должны понимать, что все работы по бетонированию должны быть завершены до наступления холодов. Прошу обратить на это особое внимание и не допустить отставания по графику, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Строительство новых сетей и модернизация существующих проходит без остановки технологического процесса. Реконструкция обеспечит требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков. Уже после второго этапа реконструкции объемы сбросов загрязнённых сточных вод сокращены на 40,6%.

Проект реконструкции КОС реализуется за счет средств бюджетов всех уровней, федеральной, областной и муниципальной программ, в том числе в рамках целевой программы по охране озера Байкал на 2012-2020 годы. Всего проект по реконструкции КОС правого берега г. Иркутска включает в себя девять этапов.