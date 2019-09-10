В Иркутске с 16 сентября планируют начать включать батареи

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске планируют начать 16 сентября. Запуск тепла будет осуществляться поэтапно: сначала будут подключены социальные учреждения, затем – многоквартирные дома, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня в областном центре процент готовности многоквартирных домов и учреждений социальной сферы к отопительному сезону составляет практически 100%. Работы по подготовке к подаче тепла завершены на всех котельных.

– Отопительный сезон должен начинаться не позднее пяти суток, на протяжении которых среднесуточная температура опустится ниже отметки «плюс восемь градусов», – подчеркнул начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин. – Сформирован необходимый запас угля и мазута – более 90% от нормы, поставки продолжаются в плановом режиме. Тепловые сети подготовлены на 95%, насосные станции – на 100 %, центральные тепловые пункты – на 99%.

Кроме того, с 16 сентября теплоснабжающие организации принимают заявки на подключение к теплу независимо от графика, если в доме холодно. Для этого будет достаточно заявления от старшего по дому или совета дома. Если жители дома хотели бы подключить батареи позже, необходимо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. На основании протокола собрания теплосбытовая компания может произвести перерасчёт оплаты за отопление, говорят в администрации Иркутска.