В Иркутске у детсада №28 протекла крыша – окончательно ее починили после вмешательства прокуратуры

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске после вмешательства прокуратуры отремонтировали муниципальный детский сад №28 – месяц назад у учреждения прохудилась крыша, а работы по ее починке, как оказалось, были выполнены некачественно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что детсад затопило 15 апреля 2018 года во время дождя, замкнуло электропроводку. На момент проверки, 17 апреля, выяснилось, что причиной стал плохо выполненный ремонт крыши. В помещениях, расположенных на втором этаже детского сада, на потолках, а также на лампах дневного освещения, имеются свежие следы затопления.

Между тем, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, все виды ремонтных работ не допускается проводить при детях во время работы детсадов. В связи с этим директору детского сада прокуратурой района объявлено предостережение о недопущении нарушений санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Деятельность детского сада была приостановлена до окончания ремонтных работ.

В настоящее время ремонт в детском саду завершен, работа учреждения возобновлена в полном объеме.