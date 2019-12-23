В Иркутске устраняют коммунальную аварию на улице Лермонтова

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 декабря на подающем трубопроводе тепловой сети в районе пересечения улиц Улан-Баторская и Лермонтова произошла авария. На месте происшествия работает мобильный оперативный штаб управления мэрии.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, для устранения повреждения задействованы аварийные бригады предприятий «Безопасный город», «Иркутскавтодор», «ТЭСИ», «Водоканал», специалисты компании «Иркутскэнерго». К оперативным работам привлечены 12 единиц техники и около 40 человек личного состава.

– В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденного участка. Авария будет устранена в максимально короткие сроки, – заявил заместитель мэра – руководитель оперативного штаба Александр Ким. – Все материалы, необходимые для проведения ремонтных работ, доставлены в полном объеме.

Ситуация находится на особом контроле администрации Иркутска. Информация о температурных режимах в жилых домах поступает в оперативный штаб каждый час.