В Иркутске в 2019 году благоустроят 18 общественных пространств и около 230 дворов

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в этом году будет благоустроено 18 общественных пространств и около 230 дворов. В том числе 79 дворовых территорий планируется благоустроить комплексно. Об этом со ссылкой на мэра областного центра Дмитрия Бердникова сообщает пресс-служба городской администрации. Глава города отметил, что в 2019 году финансирование выросло на 16% и составило 649 млн рублей. При этом в 1,5 раза увеличились поступления из федерального бюджета. – Мы продолжаем планомерную, масштабную работу по благоустройству нашего города, повышению качества городской среды. Важно отметить, что ни один из проектов не обходится без непосредственного участия иркутян. Голосования за общественные пространства мы проводили во всех округах города. В общей сложности в них приняли участие более 230 тысяч человек – 35% от числа всех жителей областного центра, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – За время реализации проекта в Иркутске благоустроены 27 общественных пространств и 421 дворовая территория. Среди самых масштабных и ярких проектов: историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» и острова Конный и Юность. Вместе с тем, много интересных проектов реализовано и в округах. В этом году нас ожидают не менее масштабные территории, которые так же станут излюбленными местами отдыха у иркутян. По информации заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства Елена Фёдоровой, увеличение общего объема финансирования связано с вступлением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта продлен до 2024 года включительно. Она подчеркнула, что в Иркутске также реализуются мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках проекта «Умный город». – Комфорт и безопасность – взаимосвязанные понятия. Планомерно мы внедряем современные цифровые технологии, тем самым улучшаем условия жизни горожан, повышаем уровень цифровизации и управления городским хозяйством, – подчеркнула Елена Фёдорова. – В парках и скверах установлено уже более 200 камер видеонаблюдения. В этом году на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора» запланировано установить 28 видеокамер. Дополнительно прорабатываем вопрос по обустройству умного освещения на общественных территориях. Установка умного освещения позволит экономить электроэнергию до 30% в ночное время. Дополнительно будет установлена автоматизированная система управления «Горсвет» для регулировки времени включения и выключения с помощью центрального диспетчерского пункта. Кроме того, АСУ позволяет точечно отключать светильники в любое время, в том числе в ночное время, что также позволяет экономить энергию. Как пояснила Елена Фёдорова, в Иркутске в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 15 общественных пространств: Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (второй этап),

улица Урицкого,

берег реки Ушаковки,

бульвар Гагарина (первый этап – сквер напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов),

парк микрорайона Солнечный. В Правобережном округе обустроят: Каштаковскую рощу,

Топкинский, 37,

зона центральной лестницы мкр Зелёный. В Октябрьском округе: сквер в районе улице Байкальская, 251Б. В Свердловском округе: центральная площадь Академгородка (второй этап),

Падь Долгая,

Юбилейный, 83,

роща «Синюшина гора». В Ленинском округе: пешеходные маршруты в районе центрального въезда в Ленинский округ,

сквер напротив домов №1 и №9 по улице Шахтерской. Кроме того, за счет муниципального бюджета планируется выполнить мощение плиткой и устройство пешеходных дорожек на территории мемориала «Вечный огонь Славы», а также провести подготовительные работы в Парке Парижской коммуны – территории, которая будет реконструирована в 2020 году. Кроме того, рассматривается возможность благоустройства сквера на пересечении улиц Сибирских Партизан, Макаренко и Новаторов во Втором Иркутске. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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