В Иркутске в 2020 году комплексно обновят больше 60 дворов

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 2020 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» планируют комплексно благоустроить 63 двора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам вице-мэра Руслана Болотова, Иркутск уже получил деньги по этому проекту. В ближайшее время проведут конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся ремонтом.

В этом году ремонт ждёт, например, один из дворов на улице 5 Армии, где заменят асфальт и тротуары, обустроят газоны, смонтируют новые ограждения и декоративную подсветку, а также высадят 35 новых деревьев. В разработке проекта благоустройства дворовой территории активное участие принимали сами жители.

Помимо дворов в Иркутске в этом году приведут в порядок 17 общественных пространств. Будет продолжено благоустройство бульвара Гагарина от памятника Александру Третьему до улицы Красного Восстания, реставрация парка имени Парижской коммуны. Также планируется завершить работы на историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора», начать благоустройство на набережной реки Ушаковки, привести в порядок территорию сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке.