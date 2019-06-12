|ЖКХ
|13.06.2019
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В Иркутске вырубили яблони, зараженные калифорнийской щитовкой
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае 2019 года в Ленинском и Октябрьском округах Иркутска на ветках яблони сибирской обнаружили карантинного для России вредителя – калифорнийскую щитовку. Зараженные ею деревья вырубили и уничтожили.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, яблони спилили сотрудники Горзеленхоза. Повторный отбор проб не выявил карантинных объектов.
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