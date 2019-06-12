В Иркутске вырубили яблони, зараженные калифорнийской щитовкой

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае 2019 года в Ленинском и Октябрьском округах Иркутска на ветках яблони сибирской обнаружили карантинного для России вредителя – калифорнийскую щитовку. Зараженные ею деревья вырубили и уничтожили. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, яблони спилили сотрудники Горзеленхоза. Повторный отбор проб не выявил карантинных объектов. СПРАВКА: Калифорнийская щитовка повреждает яблони, груши, вишню, сливу, боярышник, розу, сирень, липу, акацию, иву, тополь и другие культуры. При высокой плотности заражения усыхают ветви и целые деревья, растрескивается и отмирает кора, преждевременно облетают листья, засыхают побеги, а плоды мельчают. На плодах и молодых побегах в местах повреждения появляются характерные пятна. Сильно поврежденные деревья погибают.

Все щитовки отличаются тем, что имеют защитные щитки и выглядят на растении как бляшки. При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налетом, образующимся из большого скопления щитовок. У поврежденных растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.

При выявлении признаков заражения садовых и городских растений следует сообщить по телефону: 8 (3952) 559527 или обратиться в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии по соответствующим адресам: Иркутск, ул. Красноярская, 77; Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4Б. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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