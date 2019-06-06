В Иркутске за лето высадят больше восьми тысяч новых деревьев и кустарников

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске этим летом планируют высадить более 3,5 тысяч молодых деревьев. Ещё около пяти тысяч деревьев и кустарников появятся в рамках компенсационных посадок и экологических акций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказала заместитель начальника отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Анастасия Кузьменко, специалисты-дендрологи регулярно проводят мониторинг деревьев, высаженных в предыдущие годы, в частности, саженцев на центральных улицах Иркутска.

– В прошлом году в центре города на улицах Карла Маркса и Сухэ-Батора волонтеры и участники акции «Мой зелёный город» высадили 176 саженцев, из них не прижились всего 28. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств уже произвел их замену. На острове Конный в 2018 было высажено порядка 300 новых кустов – они прижились все, – говорит она.

Также Анастасия Кузьменко отмечает, что в Иркутске ведётся планомерная работа по замене старых деревьев на новые. Аварийные и сухие деревья, высаженные еще 50-60 лет назад, несут опасность для горожан, особенно при сильном ветре. В этом году предстоит большая работа по сносу таких насаждений, в частности в Свердловском и Ленинском округах, так как в прошлые годы особое внимание было уделено центральной части города, говорят в администрации Иркутска.

По информации Анастасии Кузьменко, в 2019 году запланирован снос около трёх тысяч аварийных и сухих деревьев вдоль магистральных улиц, в парках и скверах. Она пояснила, что дендрологи регулярно проводят мониторинг и инвентаризацию таких деревьев. Существуют определенные признаки, по которым идет проверка: сухие вершины, наличие дупла в основании или стволе дерева, а также аварийный наклон более 30 градусов.

– Часто бывает, что дерево выглядит здоровым: весной набухают почки, появляется большая масса листвы, но в основании имеется небольшое дупло. Специалист определяет его диаметр и в случае необходимости, дерево обязательно вносится специальный реестр. В первую очередь на предмет аварийности оцениваются деревья, которые растут вблизи жилых домов, образовательных учреждений, тротуаров, дорог, скверов – подчеркнула дендролог.

Кроме того, в Иркутске в весенний период квалифицированные специалисты под наблюдением дендрологов проводят формовочную и санитарную обрезку деревьев. С учетом специальной методики делают формовку симметричной кроны, зачистку ствола, закрашивают срез. На все виды работ действуют гарантийные обязательства.