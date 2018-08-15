В Иркутске запустили тотальную «зачистку» от незаконной рекламы

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с начала августа стартовали рейды по демонтажу рекламных конструкций и объектов информационного оформления, не согласованных с администрацией города. Об этом 15 августа на заседании рабочей группы в ТПП Восточной Сибири рассказала начальник департамента потребительского рынка мэрии Анна Дудкевич. С 1 августа в Иркутске вступили в силу новые нормы правил благоустройства города. Именно в соответствии с ними теперь предпринимателям нужно согласовывать с мэрией свои вывески и рекламные конструкции, в том числе на фасадах домов. Согласование проходит через управление архитектуры и градостроительства и департамент потребительского рынка. – Демонтаж в первую очередь касается так называемого информационного мусора – баннеров, натянутых на фасады зданий. За две недели только в Правобережном округе убрали около 2 тысяч информационного материала. Это не вывески срывают, а то, что закрывает и портит фасады – баннеры, растяжки и так далее, повешенные без согласования и размещения. Их размещение в принципе запрещено на территории Иркутска, – пояснила представитель мэрии. Под понятие «информационный мусор», например, попали афиши филармонии, музтеатра. Для них разработали единый проект, в котором указано, где и что должно быть размещено. После переговоров убрали афиши и с ограждения художественного музея. По вывескам механизм несколько иной. Сначала главы округов запрашивают у департамента потребрынка информацию о том, какие из них согласованы или поступили на согласование. Если такие сведения есть, то администрация идёт на уступку бизнесу и вывеску не снимает до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. На такой шаг в мэрии пошли, поскольку срок рассмотрения заявки – два месяца, а установка вывески не самое дешёвое мероприятие. Один такой объект обходится в 80-120 тысяч рублей. – Есть, конечно, вывески, которые можно согласовать, а есть те, которые совсем нет. Например, на конструкции большие буквы, а если они размещаются на объекте культурного наследия – это совсем другие требования, – говорит Анна Дудкевич. – В таких случаях мы работаем индивидуально. Например, на улице Чехова есть магазин «Радость» с красной вывеской. В итоге мы отработали с руководителем торговой точки, сделали ему единый проект и согласовали цветовую гамму. Фактически, там нужно было только перекрасить вывеску. На весь процесс ушла всего неделя. С февраля по август 2018 года в мэрию поступило около тысячи заявок на согласование, хотя в Иркутске баннеров, объявлений, вывесок и прочих рекламных объектов насчитывается десятки тысяч. «Срезались» на согласовании около 60% заявок, рассказала Анна Дудкевич. Впрочем, говорит она, зачастую это происходит из-за невнимательности во время заполнения документов. Чтобы избежать таких ситуаций на сайте ТПП Восточной Сибири с 15 августа по 1 сентября 2018 года запустили горячую линию для бизнесменов . – Есть крупные сети, которые могут себе позволить содержать в штате дизайнера, архитектора, юриста, а есть мелкий бизнес, которому это не под силу. Потому мы хотим, чтобы люди к нам обращались за помощью, – отметил председатель комитета в сфере торговли, услуг и общественного питания при Торгово-промышленной палаты Арсений Митин. Гендиректор швейной фирмы «ВиД» Ирина Чикуленко подняла вопрос безопасности на дорогах. По её мнению, в городе нужно навести порядок с уличными экранами, на которых запускают рекламные ролики, поскольку на них отвлекаются как водители, так и пешеходы. Особенно, речь идёт о перекрёстках. Анна Дудкевич отметила, что эта тема также находится в зоне внимания мэрии. По медиафасадам специалисты уже провели рейды по улицам Советская, Байкальская и Трактовая. – Я согласна, что город на сегодня перенасыщен рекламными конструкциями, установленными с нарушениями ГОСТа и технических регламентов. Работа для отмены разрешений на их установку ведётся. Я думаю, что до конца декабря мы с этим разберёмся, – говорит Анна Дудкевич. Кроме того, зимой были внесены изменения в правила размещения наружной рекламы, которые также учитывают вопрос безопасности при проведении торгов. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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