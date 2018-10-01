В Иркутске зимой на улицах будет работать 130 единиц техники

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В МУП «Иркутскавтодор» подготовили спецтехнику к предстоящему зимнему сезону.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил директор предприятия Михаил Чайковский. Он отметил, что специалистами в течение весенне-летнего периода ежегодно проводится диагностика и ремонт дорожной техники. По словам руководителя МУП «Иркутсавтодор», подготовительные работы по уборке города начинаются до начала снегопада.

– Мы получаем за сутки метеосводку о предстоящих погодных условиях. Как только поступает сигнал об ухудшении погоды – реагируем незамедлительно. Вся необходимая дорожная техника готова, рабочие бригады – укомплектованы. Зимой в период снегопадов люди работают в круглосуточном режиме. Для уборки улиц и магистралей будет задействовано более 130 единиц спецтехники, – подчеркнул Михаил Чайковский.

Предприятием уже закуплены необходимые материалы. На сегодня запас отсева для отсыпки дорог составляет 3 тысячи тонн, пескосоляной смеси – 280 тонн.