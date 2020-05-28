В иркутском Луговом и посёлках по Байкальскому тракту из-за аварии отключили свет

Иркутский район, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Район Луговое в посёлке Маркова под Иркутском, а также СНТ и посёлки с 17 км Байкальского тракта днём 27 мая остался без света. Об этом сообщается на страницах «Иркутсэнергосбыта» в соцсетях.

Отключение в Луговом произошло в 14:30, в посёлках по Байкальскому тракту вплоть до Листвянки – в 14.53.

Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причины случившегося. Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 18.00 и 20.00 соответственно.