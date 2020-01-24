В иркутском Первомайском откапиталили общественную баню

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Муниципальная баня на улице Алмазная в Иркутске готова к эксплуатации после капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

– Баня на улице Алмазная – важный социальный объект. Он востребован населением частного сектора микрорайонов Первомайский и Университетский. Ремонт бани в рамках концессионного соглашения – хороший пример муниципально-частного партнерства. И, главное, ответственного отношения предпринимателей к горожанам. Жители частного сектора: наши ветераны, пенсионеры, школьники могут пользоваться баней на льготной основе, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе рабочего выезда. – Кроме того, здание бани подключили к центральным теплосетям, что позволит снизить воздействие на экологию. Ранее объект отапливался угольной котельной.

В рамках капитального ремонта концессионер произвел за свой счет следующие виды работ: укреплены строительные конструкции фундамента, стен, отмосток, перекрытий. Проведена перепланировка помещений. Заменены крыша здания, окна и дверные блоки, а также коммуникации системы отопления и вентиляционная система. В бане сделаны новые напольные покрытия и потолки, проведена отделка стен. Заменено освещение, электроснабжение, пожарная сигнализация.

– Объект продолжает оставаться муниципальной собственностью. Администрация Иркутска контролировала работы по восстановлению объекта. Сейчас будем следить за его эксплуатацией. Это современный объект, отвечающий всем требованиям безопасности, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

Напомним, муниципальная баня на улице Алмазная была закрыта с января 2019 года. Договор с предыдущим арендатором расторгли в судебном порядке в связи с ненадлежащим санитарным и техническим состоянием объекта по жалобам жителей. В июле прошлого года по результатам конкурса было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет с ООО «Баня №5».