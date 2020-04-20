В иркутском поселке Горького в ночь на 21 апреля случилась коммунальная авария

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском поселке Горького в ночь на 21 апреля произошла авария на сетях канализации – была повреждена напорная труба Д1200. об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат ЗС Иркутской области Антон Красноштанов.

– Совместно с депутатом думы Иркутска Светланой Кузнецовой и руководителем Водоканала Сергеем Пыхтиным выехал на место аварии. Много обращений от жителей поселка, – рассказал он.

На месте аварии работали восемь единиц спецтехники и две бригады аварийной службы Водоканала. По состоянию на 8:00 21 апреля аварийные работы завершались, причины аварии устранены. Далее МУП «Водоканал» должен произвести работы по санитарной обработке территории.