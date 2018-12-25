В Иркутской области 25 управляющих компаний лишены лицензий

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году судебным решением аннулированы лицензии на управление многоквартирными домами у 25 компаний Иркутской области, которые более шести месяцев не занимались своей деятельностью.

По информации пресс-службы губернатора Иркутской области, об этом сообщил руководитель региональной Службы жилищного надзора Александр Проценко.

Службой государственного жилищного надзора Иркутской области проводится активная работа на рынке оказания услуг по управлению многоквартирными домами, организован мониторинг организаций с целью выявления компаний, которые не осуществляют деятельность по управлению домами. В июле текущего года органы жилищного надзора получили право на основании решения областной лицензионной комиссии обращаться в арбитражный суд с заявлением о лишении лицензий тех УК, которые не управляют многоквартирными домами.

По данным мониторинга в отношении 46 организаций проведена работа по аннулированию лицензии, на основании судебных решений у 25 УК разрешительные документы отозваны, остальные заявления Службы в настоящее время находятся на рассмотрении в арбитражном суде Иркутской области.

Соответствующие изменения внесены в реестр лицензий на официальном сайте Службы. Также сведения размещены в государственной информационной системе, уведомлены органы местного самоуправления.