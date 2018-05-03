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04.05.2018

В Иркутской области из-за сильного ветра остались без света десятки посёлков

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за усиления ветра до 20 метров в секунду со 2 по 4 мая на воздушных электросетях «Облкоммунэнерго» произошло 57 отключений. Об этом со ссылкой на гендиректора предприятия Александра Анфиногенова сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас на сетях «Облкоммунэнерго» отключенными остаются три линии – в Бугульдейке Ольхонского района, аларском Забитуе и Александровске Боханского района, а также пять высоковольтных линий в Усольском, Иркутском и Зиминском районах. Для восстановительных работ на этих линиях привлечены 25 специалистов и 13 единиц техники.

В целом в 31 случае электричество выключили вручную для профилактики. Такие решения принимаются по договорённости с местными администрациями при усилении ветра более 15 м/с.  Остальные отключения связаны с падением деревьев на линии электропередач, разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних сетевых организаций.

Например, повредилась опора в дереве Жердовка в Иркутском районе, отключена линия «Бурдугуз – Бурдаковка», сработала защита на линии «Судоверфь-П» в посёлке Листвянка. Также электричество отключалось в Зиминском, Черемховском, Жигаловском, Ольхонском, Усольском, Эхирит-Булагатском, Осинском и ряде других районов Иркутской области.

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