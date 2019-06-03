В Иркутской области изношены больше половины коммунальных сетей

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за незначительности ежегодного обновления коммунальных сетей уровень их износа остаётся высокой. Требуют замены от 31% до 56% сетей, сообщает Иркутскстат.

Всего в Иркутской области насчитывается 392 водовода и отдельных водопроводных сетей, 133 канализации и отдельных канализационных сетей, 814 источников теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и производственных объектов.

Протяженность коммунальных сетей в 2018 году по сравнению с предыдущим годом изменилась незначительно: водопроводных, тепловых и паровых уменьшилась соответственно на 1% и 3%, а канализационных возросла на 2,5%.

В целом по области за год заменено 75,9 км водопроводных (на 7% меньше, чем в 2017 году), 10,6 км канализационных (на 36% больше 2017 года), 45 км тепловых и паровых сетей (на 7% меньге). Однако по отношению к протяжённости сетей, нуждающихся в замене, это составляет лишь 0,5-4,1%.

В отдельных муниципальных образованиях замены требует значительная часть сетей (75% и более): водопроводных – в Ангарском городском МО, Черемхово, Нижнеудинском, Шелеховском, Заларинском, Боханском районах; канализационных – в Усолье-Сибирском, Ангарском городском МО, Мамско-Чуйском и Нукутском районах; тепловых – в Нижнеудинском районе и Усть-Илимске.

Меньше всего нуждающихся в замене сетей в следующих муниципальных об-разованиях: водопроводных – в Зиминском, Казачинско-Ленском, Куйтунском районах (6-7%); канализационных – в Тулунском (2,7%) и Аларском (7,1%); тепловых – в Саянске (0,2%), Жигаловском районе (0,7%), Черемхово (1,3%).

Одним из важнейших показателей работы коммунального хозяйства является объем поданных в сеть (пропущенных) коммунальных ресурсов. Немаловажен также объем потерь при транспортировке и в случае аварий. Потери остаются значительными, констатируют в Иркутскстате. По сравнению с предыдущим годом утечка и неучтенный расход воды увеличился на 9,5%. Потери теплоэнергии увеличились на 2%.

Максимальная утечка и неучтенный расход воды (до 61% поданной в сеть) зафиксированы в водопроводных сетях Братска. Самые низкие потери (1% и менее) – в водопроводных сетях Бодайбо и района, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Слюдянского и Шелеховского районов. Вследствие потерь почти треть отпущенной тепловой энергии не получена потребителями Мамско-Чуйского, Киренского районов, Вихоревки и Тулуна.

В целом по области число аварий уменьшилось на объектах теплоснабжения на 17,1%, канализации – на 9,5%, на сетях водоснабжения на 10%. Общему снижению способствовало сокращение аварий, главным образом, на водопроводах Братска (на 140 случаев), Иркутска (на 79 случаев), на канализации – в Братске (на 16 случаев), Нижнеилимского района (на 11 случаев). Заметное снижение числа аварий на источниках теплоснабжения, тепловых и паровых сетях отмечено в МО Мамско-Чуйского района и Иркутске – на 20 и 13 случаев соответственно.

В отдельных муниципальных образованиях аварии участились. На водопроводах Мамско-Чуйского района число аварий по сравнению с предыдущим годом выросло на 63 случая, в Черемхово – на 35, Иркутском районе – на 34. На тепловых сетях и источниках теплоснабжения Тулуна – на шесть аварий. Число канализационных аварий заметно выросло в Иркутском районе (на девять случаев) и в Черемхово (на семь).