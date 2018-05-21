В Иркутской области на реке Лене начался северный завоз

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Лене начался навигационный период – из Усть-Кута ушли первые баржи с углем, который предназначен для нужд Бодайбинского района: в пути – «на воде» – уже около 20 тысяч тонн.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В целом в текущую навигацию для предстоящего отопительного периода 2018-2019 года планируется доставить не менее 75 тысяч тонн угля и 2,5 тысячи тонн нефтеналивного груза. По результатам конкурсных процедур заключены договоры и муниципальные контракты на приобретение и доставку основного объема топлива с ООО «Верхне-Ленская судовая компания», ООО «Витим-Лес», ООО «Энергосервер».

Учитывая особую социальную значимость, реализация программы северного завоза в Иркутской области находится на постоянном контроле регионального правительства, осуществляется ежедневный мониторинг завоза топливно-энергетических ресурсов, а также гидрологической обстановки на реках Лена и Витим. Специалисты-метеорологи отмечают высокую вероятность маловодности реки Лена и ее притоков уже к началу июля.

Ранее в Катангский район доставлено 4,4 тысячи тонн нефтепродуктов, топливно-энергетические ресурсы, предназначенные для доставки по зимнику, завезены полностью.