В Иркутской области определились с тарифами на вывоз мусора

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба по тарифам Иркутской области на своём сайте 18 декабря опубликовала тарифы на вывоз, транспортировку и утилизацию мусора, которые начнут действовать с 1 января 2019 года.

Для регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск», который будет обслуживать южные районы, тариф с 1 января для населения установлен на уровне 522,89 рублей за кубометр, с 1 июля – 594,5 рубля. Прочие потребители будут платить 435,7 и 495,4 рубля за кубометр отходов соответственно.

Для «Братского полигона ТБО», работающего с северными территориями, тариф для населения составит с 1 января 595 рублей за кубометр, с 1 июля – 626,96 рубля. Прочие потребители будут платить 496,1 и 522,5 рубля за кубометр соответственно.

Исходя из этих тарифов, будет устанавливаться стоимость услуг по вывозу мусора для населения.

Напомним, в зону «Север» входят Братск, Усть-Илимск, Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы. Остальные территории относятся к зоне «Юг».

Между тем, недавно в Заксобрании Иркутской области прошли депутатские слушания по «мусорной реформе», итогом которых стал вывод, что регион не готов к ней. На сессии Заксобрания 18 декабря это подтвердилось.