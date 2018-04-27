В Иркутской области строят новую 300-километровую ЛЭП для БАМа и ВСТО

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство в Иркутской области объекта федерального значения – линии электропередачи 220 кВ (в габаритах 500 кВ) «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут».

Как сообщает пресс-служба компании, объем финансирования проекта составляет 11 млрд рублей. ЛЭП будет обеспечивать передачу электрической энергии для электроснабжения потребителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан».

Ожидается, что новый объект создаст возможность технологического присоединения новых и повысит надежность электроснабжения существующих потребителей в северных энергорайонах Иркутской области. На первом этапе он будет присоединен к новой ячейке 220 кВ в открытом распределительном устройстве (ОРУ) строящейся подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и к резервной ячейке ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС и включена на напряжении 220 кВ.

Объект пересечет 29 рек, шесть ЛЭП, 16 автомобильных трасс и четыре железнодорожных ветки. Линия будет состоять из 743 стальных решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего оцинкования. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установят многочастотные гасители. Смонтируют два стальных грозозащитных троса.

Всего для внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба на территории Сибири и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Полная стоимость проекта составляет 105,2 млрд рублей, в 2018-2020 годах планируется профинансировать работы в объеме 62,76 млрд рублей.

На сегодняшний день один объект введен в эксплуатацию, в стадии строительства еще девять. Среди них – возведение подстанции 500 кВ «Усть-Кут», линии электропередачи 220 кВ «Тира – Надеждинская», подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с линиями электропередачи до ПС 220 кВ «Мамакан» и подстанции 220 кВ «Пеледуй». В перспективе от подстанции «Усть-Кут» будет построена линия электропередачи 500 кВ до Северо-Байкальского района Бурятии, где в свою очередь построят подстанцию 500 кВ «Нижнеангарская».