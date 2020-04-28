В Иркутской области выберут подрядчика, который проведет реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий

Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подрядчика, который проведёт реконструкцию Мемориала жертв политических репрессий, определят в ходе конкурсной процедуры. Компании необходимо будет провести работы в наступающем строительном сезоне и завершить их в октябре. Об этом сообщил руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проект реконструкции откорректирован и согласован с Восточно-Сибирским межрегиональным управлением воздушного транспорта (Росавиацией). Памятное место находится недалеко от взлётно-посадочной полосы иркутского аэропорта, в зоне действия авиационных радиомаяков и глиссады – траектории, по которой самолёты снижаются на посадку. В связи с этим была уменьшена высота объектов, чтобы они не могли влиять на работу навигационных систем. Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости проекта.

В ходе конкурсной процедуры будет заключён контракт на проведение работ на сумму 31,8 млн рублей. Так как реконструкция будет проведена за счёт внебюджетных источников, проект согласован с компанией-жертвователем.

Благоустройство Мемориала жертв политических репрессий входит в список мероприятий Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации в 2015 году.

По предварительным оценкам, рядом с посёлком Пивовариха захоронено около 18 тысяч человек, расстрелянных в 1937-1940 годах во время сталинских репрессий. При реконструкции мемориала специалисты установят стены памяти с известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложат новую сеть дорожек, высадят деревья и кустарники, оборудуют парковку. Ранее установленные памятники сохранят, переместив их на специально выделенное место.

Также специалисты провели геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» - 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений обнаружены не были.

– Проект реконструкции Мемориала был разработан в 2018 году, в 2019 году проведение работ было приостановлено из-за согласований с Росавиацией. Сейчас все подготовительные работы закончены. Реконструкция состоится в этом году. Эта важная новость для тысяч родственников расстрелянных людей и захороненных в этом месте. Это место памяти и скорби, и мы должны привести его в порядок, – сказал Виталий Соколов.