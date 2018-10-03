Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заключено 99% контрактов по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. На 20% полностью завершены все работы по благоустройству и ремонту городских дворов и общественных территорий. Отставание северных муниципалитетов от графиков связано в основном с задержкой доставки оборудования и асфальта.

Об этом на селекторном совещании сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, информирует пресс-служба регправительства. Селекторное совещание по реализации в регионах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» состоялось под председательством заместителя главы Минстроя России Андрея Чибиса.

Он подчеркнул, что в проект, который стартовал в 2017 году, входит все большее количество муниципалитетов. По России их число увеличилось в два раза, до трехсот двух муниципальных образований. Такая же тенденция наблюдается и в Иркутской области. В 2017 году участниками программы стали 15 территорий. В этом уже 40 муниципалитетов получили шанс на благоустройство за счет субсидий из федерального и областного бюджетов.

Средства, направленные на реализацию мероприятий, тоже существенно увеличились.

Общий объем финансирования проекта в Иркутской области в 2018 году составил 1 млрд 311 млн рублей: 625 млн – это средства федерального бюджета, 250 млн рублей – из областной казны, 361 млн выделен из местных бюджетов и еще 74 млн – внебюджетные источники.

Руслан Болотов подчеркнул, что основные работы по выполнению проекта планируется завершить до конца ноября. В декабре закончатся мероприятия, которые не требуют положительных температур. Это монтаж объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, освещения.