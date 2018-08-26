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ЖКХ
27.08.2018

В Качуге администрация затянула принятие в собственность теплосетей

Качугский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрацию поселка Качуг обвинили в бездействии из-за бесхозности теплосетей котельных.

Как сообщает пресс-служба Качугского районного суда, прокурор района обратился к ним с иском о признании незаконным бездействия местных властей, не исполняющих своим обязанности по оформлению права собственности на бесхозные тепловые сети котельных, расположенных в поселке Качуг. Прокурор также требовал обязать администрацию оформить право собственности на эти объекты до 1 августа 2019 года.

В процессе рассмотрения дела суд признал требования прокурора законными и обоснованными, в связи с чем административное исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

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