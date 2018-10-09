В Казачинско-Ленском и Черемховском районах выявили нарушения при строительстве мусорных полигонов

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Казачинско-Ленском и Черемховском районах выявили нарушения при строительстве полигонов ТКО. Основная проблема в обоих случаях – нарушение сроков. Пока объекты строились, законодательство претерпело изменения, изменились СНИПы, именно поэтому полигоны до сих пор не могут ввести в эксплуатацию.

Об этом стало известно 9 октября на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания региона под председательством Тимура Сагдеева. Контрольно-счетная палата Иркутской области проверила использование средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах на подпрограмму «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2020 годы. Итоги рассмотрели как раз на заседании комиссии по КД областного парламента.

По словам аудитора КСП Ларисы Муляровой, проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта в Казачинско-Ленском районе получили положительное заключение еще в конце декабря 2013 года. Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости выдали в июле 2014 года.

Согласно ему сметная стоимость строительства в ценах четвертого квартала 2013 года составила 500,7 млн рублей. В 2016 году администрация района заключила четыре договора с ООО «СКИП» для внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту, в результате которых строительство нового полигона ТБО разделено на этапы с учетом очередей его эксплуатации.

При этом проектно-сметная документация с выделением этапов строительства заключение государственной экспертизы не имеет. Изменения в проектную документацию получили положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости в июле 2016.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах четвертого квартала 2013 года первого этапа составила 369 млн рублей, второго этапа – 95,4 млн рублей, третьего этапа – 35,7 млн рублей. Общая стоимость строительства объекта не изменилась. При этом изначально стоимость работ завысили на 122 млн рублей. Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, средства остались в казне.

– На месте строительства вели съемку сверху, там было много леса. Его надо было вырубить. Потом выяснилось, что это просто сухой кустарник. Деньги мы не проторговали, – добавила министр.

Строительство полигона в поселке Михайловка Черемховского района должно было завершиться в этом году. Для завершения работ необходимо чуть более 100 млн рублей. Как было озвучено на заседании комиссии, средства пытались получить на федеральном уровне, но везде последовал отказ. В проекте бюджета Иркутской области на 2019 год предусмотрят 104 млн рублей на эти цели. ТБО планируется сдать в сентябре следующего года. Из-за недостатка финансирования объект уже начинает терять в своем качестве.

Из-за всех нарушений есть угроза возврата федеральных денег обратно в центральную казну. В ближайшее время должна завершиться проверка Ростехнадзора, которая выдаст разрешение на ввод объекта в Казачинско-Ленском районе в эксплуатацию.